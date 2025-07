Un destino intrecciato con l’arte | La Casa Natale di Rosso di San Secondo e la straordinaria storia che pochi conoscono

La casa natale di Rosso di San Secondo a Caltanissetta: targa commemorativa, itinerario urbano e segreta curiosità letteraria.

Nel cuore di Caltanissetta, nel vivace quartiere di Santa Lucia (oggi Sant’Agata), è visibile una targa commemorativa che segna la casa natale del drammaturgo e drammaturga Pier Maria Rosso di San Secondo, nato nel 1887, esponente del teatro espressionista italiano. Il luogo è legato a un percorso urbano pensato come “Strada degli scrittori”, che collega la casa con altri luoghi significativi della sua vita, tra cui la libreria Sciascia e il Teatro Comunale Eschilo e che viene promosso dal Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo per riscoprire le radici culturali del territorio. Il percorso, visitabile su prenotazione, offre pannelli, fotografie d’epoca e un bassorilievo dello scrittore realizzato da Calogero Barba, oltre a una ricostruzione della sua stanza da letto consolidando il legame tra città natale e produzione artistica.

Un museo a cielo aperto che racconta la sua Caltanissetta

Il percorso si snoda tra le vie storiche del centro: inizia dalla casa natale in via Berengario Gaetani, prosegue verso la biblioteca Scarabelli, passa per il barbiere dei poeti e termina al Teatro Eschilo, dove la compagnia “Prima Quinta” spesso mette in scena sue opere, richiamando un pubblico interessato anche alle radici locali. Il progetto mira a destagionalizzare il turismo e offrire una Caltanissetta letteraria, arricchita da eventi, letture e percorsi guidati ambientati nei luoghi frequentati da Rosso.

Curiosità

Non tutti sanno che Rosso di San Secondo è sepolto nel Cimitero monumentale degli Angeli a Caltanissetta, lo stesso spazio che ospita il monumentale ossario e statue liberty degne delle più importanti città europee. La combinazione fra casa natale urbana e tomba elegante in cimitero conferisce alla sua figura un’aura di continuità tra vita e memoria, rendendo la visita un’esperienza profonda per chi ama letteratura e storia cittadina.