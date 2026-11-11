Tribunale Un defibrillatore donato per palazzo di giustizia, oggi la consegna

Sarà collocato in tribunale

Gela. Un defibrillatore donato all'Ordine degli avvocati è stato consegnato questa mattina, alla presenza dei riferimenti istituzionali. C'erano, infatti, il presidente dell'ordine, Mariella Giordano, il segretario Angelo Licata e uno dei componenti, Rosario Giordano. Hanno partecipato all'iniziativa sia il presidente del tribunale, Roberto Riggio, sia il procuratore capo Salvatore Vella. Il defibrillatore è stato donato dal Centro Aliotta e sarà collocato in tribunale.