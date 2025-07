Un concerto di speranza per Angelo

: Continua la gara di solidarietà per il tredicenne che lotta per la vita

Gela. Dopo mesi di mobilitazione, raccolte fondi e iniziative solidali, la città torna a unirsi per Angelo Pisano, un ragazzo di 13 anni colpito da un arresto cardiaco improvviso nel 2022. La sua famiglia, dopo due anni di sofferenze, sacrifici economici e viaggi in cerca di risposte, ha finalmente trovato una speranza concreta in un trattamento medico innovativo che si svolgerà in Thailandia, a partire da ottobre.Ma questa possibilità ha un costo elevato, e le risorse familiari sono ormai esaurite. Ed è qui che entra in gioco la forza di una comunità: nei mesi passati, si sono susseguite numerose iniziative di beneficenza, dalle cene solidali alle raccolte fondi. Oggi, però, il cuore della solidarietà batte ancora più forte grazie a un concerto organizzato da Alessio, che si è fatto portavoce della famiglia, coinvolgendo il padre di Angelo in un’iniziativa carica di speranza. La reazione dei genitori, profondamente toccata dalla proposta, dimostra quanto anche un semplice gesto possa diventare luce in mezzo al buio. Il concerto vuole essere più di un evento musicale: è un appello, un abbraccio collettivo, una chiamata all’azione. Si invitano tutti a partecipare e, soprattutto, a condividere la locandina sui social, a coinvolgere amici, parenti, colleghi, conoscenti. Ogni persona in più può rappresentare un passo concreto verso l’obiettivo: dare ad Angelo una nuova possibilità. In occasione dell’evento, verranno distribuiti 200 biglietti presso il negozio di Dino, che diventerà un punto di raccolta e riferimento per chi vuole contribuire. Non importa quanto si possa donare: anche 5 euro possono fare la differenza. Il concerto si inserisce nel solco di una mobilitazione cominciata mesi fa, che ha visto protagonista l’intera città. L’artista Giovanni Iudice, che ha deciso di devolvere alla famiglia il ricavato della vendita di una sua opera. Il Bar Pisano Service, che ha dedicato una serata del quiz “Dr WhY" interamente alla raccolta fondi per Angelo. La Trattoria San Giovanni ha organizzato una cena di beneficenza in collaborazione con diverse aziende del territorio. L’iniziativa del gruppo consiliare “Una Buona Idea”, che ha chiesto al Consiglio Comunale di avviare una raccolta fondi interna.



A tutto questo si aggiunge la campagna attiva su GoFundMe, attraverso la quale chiunque può contribuire o condividere la storia di Angelo, aiutando così a diffondere il messaggio e raggiungere più persone.