Un concerto con finalità benefiche per acquistare una culla termica

Domenica sera, alle 19,15, presso l’auditorium delle Mura Federiciane si svolgerà un concerto che vedrà protagonista Ensemble DameInCanto, una formazione femminile composta da musiciste già affermate

Gela. Una serata speciale, un evento musicale con scopo benefico. Domenica sera, alle 19,15, presso l’auditorium delle Mura Federiciane si svolgerà un concerto che vedrà protagonista Ensemble DameInCanto, una formazione femminile composta da musiciste già affermate nel panorama musicale italiano ed internazionale che hanno al loro attivo un’importante carriera artistica e didattica.

La serata è promossa dall’associazione Amici della Musica e dal Kiwanis. Il ricavato della serata sarà utilizzato per acquistare una culletta termica.

Il gruppo ha debuttato nel 2006 al Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche” proponendo una serie di spettacoli di musica barocca e da allora ha intrapreso un’intensa attività concertistica ricca di successi e di favorevoli apprezzamenti di pubblico e critica. Il repertorio spazia dalla musica sacra all’intimismo lirico delle romanze dell’Ottocento e Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Le DameIncanto si sono esibite per importanti Enti e Associazioni in Italia, Messico, Spagna, Albania, Germania e Francia. Chiara Vyssia Ursino – soprano Si è esibita per importanti Enti ed Associazioni Siciliane: Circuito del Mito, Agimus Gela, Associazione Concerti Città di Noto, Festival Internazionale Noto Musica, Associazione Musicale Etnea, Associazione Floridiana Amici della Musica, Associazione Culturale Anfiteatro, Associazione Claudio Monteverdi di Modica, Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche” ed ecc. Fra le tournée all’estero si citano quelle a Vienna, St. Polten, Città del Messico, Toluca, Monterrey, Astana, Parigi, Istanbul, Herceg Novi, Cracovia, ospite di grandi orchestre come Kazakistan Symphony Orchestra, Uanl Monterrey Orchestra, Symphony Orchestra of the State of Mexico e Wiener Symphoniker Kammerverain. Allieva del grande tenore Salvatore Fisichella ha seguito corsi di interpretazione sul repertorio con Katia Ricciarelli e Claudine Ansermet. È stata protagonista di prime esecuzioni assolute come quelle di Giovanni Ferrauto Capitan Domitilla e l’Albero dei Sogni, Amor è un Desio che Vien da Core, Ibn Hamdis Un Arabo in Sicilia, Serik Yerkimbekov The Voice of the Earth, Alfredo Sangiorgi Cappuccetto Rosso, Pezzi Infantili. Nell’ambito teatrale ha cantato in Il Flaminio di Pergolesi, la Boheme di Puccini, Le Nozze di Figaro e il Don Giovanni di Mozart, La Rappresentazione di Anima et di Corpo di De Cavalieri. Melita Lamicela – soprano Nata a Catania, dopo essersi diplomata in pianoforte sotto la guida di Corrado Ratto, si è interamente dedicata allo studio del Canto Lirico diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Si è perfezionata con il M° Salvatore Fisichella e ha seguito numerose masterclasses tenute da artisti di fama internazionale come M. Luisa Cioni, Raina Kabaivanska e Katia Ricciarelli. Nel repertorio operistico è stata protagonista di” Orfeo ed Euridice” di Gluck,” Rappresentazione di Anima e Corpo” di Dé Cavalieri,” I furbi delusi” di Altieri,” Le Nozze di Figaro” di Mozart. Ha cantato per Enti prestigiosi come Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro V. Emanuele di Messina, Festival Belliniano di Catania ,Festival Internazionale “Magie Barocche”, Festival Internazionale “Notomusica” Festival Lirico dei Teatri di Pietra, Settimana Internazionale di Musica sacra di Monreale, Orchestra Sinfonica Siciliana; ha preso parte a diverse produzioni di Taormina Arte ( Norma, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Traviata, Carmina Burana ) ; si è esibita all’estero (Grecia, Turchia, Cina).

Apprezzata interprete di musica contemporanea, ha preso parte a prime esecuzioni di autori del ‘900 (Pennisi, Cantone, Betta, Sangiorgi, Ferrauto, Schittino) Ha al suo attivo 8 incisioni discografiche Antonella Arena – mezzosoprano Nata a Catania ha iniziato gli studi pianistici in giovanissima età, proseguendoli per lungo tempo, per poi intraprendere gli studi di canto lirico presso il Conservatorio V. Bellini di Caltanissetta, conseguendo il Diploma di Canto lirico nel 2005. Dal 1997 fa parte dell'ensemble corale Camerata Polifonica Siciliana con la quale ha partecipato ad un notevole numero di concerti in Italia e all’estero. Nel 2010 entra a far parte della compagine lirica CORO LIRICO SICILIANO, con la quale ha effettuato numerosissimi concerti e produzioni operistiche in Italia ma maggiormente in Cina (Tianjin, Harbin, Xiamen, Nanchino, Foshan, Hainan, Shangai, Macao) e in Europa (Francia, Malta). Ha preso parte a diverse registrazioni con la Warner Classic e ha partecipato, tra l’altro, ai concerti della tappa siciliana del Tour 2019 di Andrea Bocelli presso Teatro Antico di Taormina. Ha recentemente partecipato alla produzione di Cavalleria Rusticana presso la Berliner Philarmonie Hall di Berlino con l’orchestra dei Berliner Symphoniker. Ha debuttato come Artista del Coro in più di venti titoli operistici. In qualità di Mezzosoprano Solista ha debuttato i seguenti ruoli: Mamma Lucia e Lola in Cavalleria Rusticana, Mrs. Pinkerton in Madama Butterfly, Giovanna in Rigoletto, la Sacerdotessa in Aida, Ancella in Turandot, Flora in La Traviata e ha all’attivo ha circa 300 concerti e gala lirici. Nel 2020 ha conseguito, con lode e menzione d’onore, la laurea di II Liv. in Discipline Musicali – Canto lirico presso il Conservatorio Statale di Musica "Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ). Annamaria Calì – pianista Ha intrapreso giovanissima lo studio del pianoforte con la Prof.ssa Agata Catania presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” della propria città. Ha completato brillantemente gli studi con la lode e la menzione d'onore del Presidente della Repubblica sotto la guida della Prof.ssa Paola Volpe presso il Conservatorio di Musica di Benevento. Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali si è subito messa in luce per le sue capacità virtuosistiche ed interpretative. Ha seguito corsi di perfezionamento ed interpretazione pianistica in Italia ed all'estero, con pianisti di chiara fama come: M° Boris Petrushanski, Aquiles Delle Vigne, Remo Remoli, Peter Eicher e Aldo Ciccolini partecipando sempre in qualità di allieva effettiva ai concerti finali.