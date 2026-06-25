Un cavallo in un garage a ridosso di via Venezia, "condizioni non idonee": va trasferito

Le condizioni generali sono apparse non idonee al suo mantenimento e alla garanzia degli standard igienico-sanitari

Gela. Un garage adibito a stalla, a pochi metri da via Venezia, in una zona abitata e con attività commerciali nei pressi. Il personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Asp e i poliziotti del commissariato hanno accertato, proprio nella stalla, la presenza di un cavallo. Le condizioni generali sono apparse non idonee al suo mantenimento e alla garanzia degli standard igienico-sanitari. Il proprietario è stato individuato e adesso, a seguito della segnalazione e della nota ufficiale, dal Comune è stata emessa ordinanza, firmata dal sindaco Terenziano Di Stefano, che gli impone di trasferire il cavallo in una struttura adeguata e di ripristinare le condizioni originarie dell'immobile, che secondo i tecnici Asp e i poliziotti non può essere adibito a stalla.