Un capolavoro di ingegneria sotto Monte San Giuliano, l'imponente opera che detiene un record isolano

Galleria Caltanissetta: tunnel da record sotto Monte San Giuliano, con innovazioni e record incredibili!

La Galleria Caltanissetta, un imponente tunnel stradale lungo 4 km, è la galleria più lunga della Sicilia. Scavata sotto il Monte San Giuliano, collega la strada statale 640 (“Strada degli Scrittori”) alla A19 Palermo‑Catania, sgravando il centro urbano dal traffico pesante. L’opera, avviata nel 2014, è stata inaugurata soltanto nel 2024: un capolavoro di ingegneria moderna e una svolta per la viabilità dell’area metropolitana di Caltanissetta.

Un capolavoro di ingegneria sotto Monte San Giuliano

La galleria è costituita da due canne a doppia corsia ognuna, con un diametro di 13,45 m e realizzate con la grande TBM-EPB (talpa meccanica del diametro di 15 m) nel terreno argilloso e calcareo sotto la città. Lo scavo ha avuto inizio nel giugno 2014, con la prima canna completata nel ottobre 2015, seguita dalla seconda nel giugno 2017, ma il collaudo e l’apertura sono slittati fino al settembre 2024.

Oggi il traffico extraurbano scorre sotto la collina a 551 m s.l.m., evitando il centro e rendendo la Strada degli Scrittori una direttrice fluida e sicura. L’opera ha drasticamente ridotto il passaggio dei Tir nel centro storico, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Il record isolano e il mistero delle vibrazioni

Oltre alla lunghezza che ne fa la galleria stradale più estesa in Sicilia, l’opera è stata concepita con un avanzato sistema di monitoraggio: sonde e sensori che verificano la stabilità del terreno e le vibrazioni indotte dal traffico. Durante il collaudo, la tecnologia ha rilevato uno strano fenomeno di frequenze sotterranee, che inizialmente hanno ritardato l’apertura. Si trattava di una risonanza armonica tra le vibrazioni del traffico pesante e la natura argillosa del sottosuolo, risolta grazie a specifici interventi ingegneristici sulle curve della canna.

Curiosità

Lo sapevi che per realizzare la Galleria Caltanissetta è stata utilizzata una gigantesca fresa meccanica TBM, una delle più grandi mai impiegate in Sicilia? Il suo nome era “Barbara”, e il diametro della testa di scavo misurava oltre 15 metri: più larga di un vagone ferroviario. Un vero colosso ingegneristico che ha scavato sotto il Monte San Giuliano metro dopo metro, dando forma al tunnel più lungo dell’isola.