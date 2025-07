Un capolavoro di arte barocca | Mussomeli e la sua chiesa tra storie e misteri

Scopri la Chiesa di San Giovanni Battista a Mussomeli: un capolavoro barocco ricco di storia, arte e misteri sepolti.

Nel cuore di Mussomeli, la Chiesa di San Giovanni Battista si erge come un monumento emblematico del barocco siciliano. Edificata tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, questa chiesa ha attraversato secoli di storia, trasformazioni architettoniche e arricchimenti artistici, diventando un punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità locale.

Architettura e decorazioni: un trionfo del barocco siciliano

La chiesa presenta una struttura a tre navate, arricchita da marmi policromi, stucchi e opere d'arte di grande valore. Nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche: inizialmente ad una sola navata, fu ampliata intorno al 1600 per rispondere alle esigenze della crescente comunità. Nel XVIII secolo, il principe Don Giuseppe Lanza finanziò ulteriori lavori, tra cui la trasformazione delle colonne in pilastri a base quadrata rivestiti di stucchi in stile ionico.

All'interno, si possono ammirare il maestoso pulpito in legno del 1700, l'imponente organo a canne con cassa esterna del XVIII secolo e meccanica interna realizzata nel 1811 dall'organaro Filippo di Blasi. La volta, rifatta negli anni '50, è decorata con affreschi raffiguranti la vita di San Giovanni Battista, opera del pittore Salvatore Randazzo. Il cupolone originale è ornato con riquadri floreali dipinti da Salvatore Bulgarelli, allievo di Velasquez, mentre le pareti laterali sono state affrescate dal bolognese Giuseppe Sala.

Opere d'arte e curiosità: tra fede e mistero

La chiesa custodisce numerose opere d'arte, tra cui una statua dell'Addolorata realizzata nel 1875 da Francesco Biancardi, due tele di Fra Felice da Sambuca raffiguranti "La morte del Giusto" e "La morte del Peccatore", e un crocifisso attribuito a Frate Umile da Petralia.

Una curiosità affascinante riguarda la cripta situata sotto la navata centrale, utilizzata in passato per la sepoltura dei defunti. Nelle navate laterali sono presenti altre sepolture, testimoniando l'antica pratica di inumare i fedeli all'interno dei luoghi di culto.