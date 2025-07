Un cammino che lascia senza fiato | Passa per Gela e piacerà a chiunque cerchi l'avventura

Cammina per la Via Francigena Fabaria a Gela: saline, torri spagnole e migliaia di cicogne bianche in un percorso unico di storia e natura!

A cura di Redazione 03 luglio 2025 15:00

Immagine di fantasia

Condividi