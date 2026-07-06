Un bus navetta che colleghi Caposoprano al lungomare, interrogazione Di Benedetto

L'interrogazione sarà presentata in consiglio

Gela. Il parcheggio di Caposoprano come nodo di interscambio per bus navetta da far arrivare fino al lungomare. La proposta, che sarà trattata in serata dal civico consesso, è del consigliere della Lega Antonella Di Benedetto. "Nel periodo estivo vige la Ztl sull'area del lungomare, che pur perseguendo finalità meritevoli di tutela ambientale e di riqualificazione urbana, determina una restrizione dell'accessibilità veicolare diretta che rischia di penalizzare residenti, visitatori e operatori economici della zona in assenza di soluzioni alternative di trasporto pubblico adeguate e capillari. L'area di parcheggio sita in località Caposoprano costituisce un bacino di sosta strategico a servizio del centro urbano e, per la sua collocazione e capienza, è idonea a intercettare i flussi veicolari in ingresso alla città, fungendo da nodo di interscambio modale

Considerato che l'istituzione di un servizio navetta con frequenza di 15 minuti rappresenta una soluzione organizzativa proporzionata e adeguata a mitigare l'impatto della ZTL sul diritto alla mobilità, evitando l'isolamento del lungomare e delle attività ivi insediate; la frequenza di 15 minuti è parametro di servizio comunemente adottato nei contesti urbani per le linee di trasporto pubblico di adduzione ai centri storici e alle zone a traffico limitato, in linea con gli standard minimi di qualità dei servizi di trasporto locale; l'attivazione tempestiva del servizio navetta, in coincidenza o anteriormente all'avvio della Ztl, è condizione necessaria per assicurare la legittimità e la proporzionalità della limitazione alla circolazione, evitando che la misura restrittiva si traduca in una compressione irragionevole del diritto alla mobilità dei cittadini", così riporta il testo dell'interrogazione. Di Benedetto chiede "se l'amministrazione intenda predisporre, in concomitanza con l'istituzione della Ztl sul lungomare, un servizio di trasporto pubblico navetta gratuito con collegamento bidirezionale tra il parcheggio Caposoprano e il lungomare, con frequenza non inferiore a 15 minuti nell'arco della giornata; quali siano i tempi stimati per l'avvio del servizio; se l'amministrazione abbia già avviato interlocuzioni con l'azienda affidataria del trasporto pubblico locale o con operatori privati per la predisposizione del servizio", conclude l'interrogazione.