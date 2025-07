Un anno di amministrazione Di Stefano, sindaco esporrà la relazione

Il primo cittadino ha chiesto a tutti gli assessori di procedere con i rispettivi contributi, che confluiranno nella relazione finale

Gela. Una summa complessiva di quanto fatto dal momento dell'insediamento e fino a oggi. A un anno dalla vittoria delle amministrative, il sindaco Di Stefano si appresta alla presentazione della relazione annuale, che verrà esposta in sede di consiglio comunale. Anche negli scorsi giorni, il primo cittadino ha chiesto a tutti gli assessori di procedere con i rispettivi contributi, che confluiranno nella relazione finale. Dai cantieri al contratto Ghelas ma anche il bilancio che deve ancora essere approvato e gli interventi in materia di decoro, il servizio rifiuti, la viabilità e il porto, oltre alla necessità di uscire prima possibile dal dissesto, il capitolo royalties, il monitoraggio della situazione finanziaria del municipio, sono solo alcuni degli aspetti che probabilmente saranno presi in esame. La maggioranza, che si riconosce nel sindaco, dovrà rivedersi in un programma che ha sostenuto fin dall'inizio. Sarà l'occasione, probabilmente, per l'opposizione al fine di un più approfondito vaglio critico.