Un alterco per un pallone, disabile gelese picchiato e ferito

Gela. Sarebbe stato colpito, riportando ferite, forse dopo un alterco per un pallone finito nella villetta di alcuni villeggianti, in un centro vacanze, nei pressi di Scoglitti. È gelese, con disabilità, il ferito trasporto in ospedale, proprio per le conseguenze dell'aggressione subita. Non ha riportato ripercussioni gravi ma è stata aperta un'indagine dagli inquirenti ragusani.