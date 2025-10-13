Un albo degli artisti locali, depositato regolamento

L'iniziativa della commissione

Gela. La città si prepara a valorizzare i propri artisti. È stato depositato il regolamento per l’istituzione dell’albo degli artisti locali. La proposta parte dalla commissione cultura e spettacolo, presieduta dal consigliere FdI Sara Cavallo. Si tratta di un’iniziativa di grande valore, fortemente voluta dalla commissione, con l’obiettivo di riconoscere, sostenere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. "La città è terra di artisti, creativi e interpreti che operano in molteplici campi: musica, pittura, teatro, danza, scrittura e altre forme di espressione. Questo regolamento nasce per offrire uno strumento concreto di riconoscimento e promozione. L’albo degli artisti locali consentirà di creare un elenco ufficiale degli artisti del territorio, favorendone la partecipazione agli eventi promossi dall’amministrazione, l’accesso a spazi pubblici adeguati e una maggiore visibilità delle loro attività. Il regolamento, composto da dieci articoli, definisce in maniera chiara e trasparente i criteri per l’iscrizione, gli obiettivi dell’albo e le modalità di attuazione, con l’intento di tutelare la libertà artistica e assicurare il corretto uso degli spazi comuni. Attualmente, la proposta di regolamento è in attesa dei pareri tecnici e contabili previsti dalla normativa. Una volta acquisiti, il testo approderà in consiglio comunale per la discussione e l’eventuale approvazione definitiva. È un primo passo concreto verso la costruzione di una città che crede nei suoi artisti e nella cultura come motore di sviluppo sociale e identitario. L’arte ha bisogno di spazi, regole, ascolto e opportunità. Con questo regolamento, vogliamo offrire tutto questo", dice Cavallo. Nella commissione, i consiglieri Tomasi, Giorrannello, Pellegrino, Fasciana, Castellana e Cuvato. "La commissione ringrazia gli uffici competenti per la collaborazione e auspica che l’iter prosegua in modo celere, per offrire agli artisti gelesi uno strumento di valorizzazione concreto e duraturo", aggiunge Cavallo.