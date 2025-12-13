Ultimo impegno in esterna per il Gela, ospite di una Vibonese in difficoltà

Peppe Misiti avrà a disposizione tutti gli atleti del proprio organico, mentre Raffaele Esposito dovrà fare i conti con l’assenza di Musy Hernandez, partito in direzione Heraclea.

Gela. Il Gela fa il suo ritorno in Calabria, anche se cambia l’avversario da affrontare. I biancazzurri sono attesi allo stadio “Razza” di Vibo Valentia per fronteggiare una Vibonese in difficoltà e reduce da uscite importanti, su tutte quella di Lagzir e quella delle ultime ore del capocannoniere Musy Hernandez, partito anche lui in direzione Heraclea. Misiti ha riportato serenità all’interno dell’ambiente biancazzurro e il poker rifilato al CastrumFavara ne è l’ennesima dimostrazione. A Maltese e compagni, domenica, il compito di minare le poche certezze su cui possono fare affidamento i rossoblù e metterli in difficoltà con un gioco aggressivo e propositivo. La compagine locale, dal canto suo, è chiamata a vincere per riconquistare tre punti che mancano da quasi un mese e riavvicinarsi alla zona nobile della graduatoria, con i playout che distano appena cinque lunghezze. Si tratta dell’ultima trasferta del 2025 per i ragazzi di Misiti che, lontani dal “Presti”, hanno raccolto sette punti in sette partite, frutto delle vittorie a domicilio contro Messina e Paternò e del pareggio in casa del Savoia. Uno score su cui si dovrà sicuramente lavorare in vista di un girone di ritorno che si preannuncia scoppiettante per un Gela che vuole divertirsi all’interno di un girone estremamente competitivo ed equilibrato. A sostenere i biancazzurri a Vibo Valentia, finalmente, ci saranno i tifosi, che approfitteranno del mancato divieto di trasferta per supportare i propri beniamini con l’obiettivo di trascinarli verso i tre punti. Calcio d’inizio fissato per le 14:30.