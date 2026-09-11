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Ultimate Championship, Iapichino trionfa nel lungo a Budapest

ROMA (ITALPRESS) - Altro acuto di Larissa Iapichino. La campionessa azzurra, delle Fiamme Oro, ha vinto questa sera, a Budapest, la gara di salto in lungo femminile della prima edizione degli Ultimate...

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2026 00:00
Ultimate Championship, Iapichino trionfa nel lungo a Budapest -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Altro acuto di Larissa Iapichino. La campionessa azzurra, delle Fiamme Oro, ha vinto questa sera, a Budapest, la gara di salto in lungo femminile della prima edizione degli Ultimate Championship di atletica. La saltatrice toscana, doppia figlia d'arte, si è imposta con la misura di 6.90. Argento per la britannica Jazmin Sawyers (6.78); bronzo per la statunitense Alyssa Jones (6.77).

Al termine della gara, per Iapichino, il trofeo di rito e alcune lacrime, per via della notizia di un lutto (arrivata nella giornata odierna).

E' approdata intanto alla finale degli 800 metri femminili la romana Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). In semifinale per l'azzurra il crono di 1:58.48: domani sera l'atto conclusivo.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 12 settembre 2026

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