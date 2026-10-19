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Ugl a sostegno di agricoltori e autotrasportatori: Alario, "vertenza di tutti"

Il sindacalista, nelle scorse settimane, si era recato al presidio per avere un confronto con autotrasportatori e agricoltori

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2026 10:30
Ugl a sostegno di agricoltori e autotrasportatori: Alario, "vertenza di tutti" - Alario al presidio di agricoltori e autotrasportatori
Alario al presidio di agricoltori e autotrasportatori
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Attualità
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Gela. “Tutta la città dovrebbe schierarsi con le legittime rivendicazioni portate avanti dagli autotrasportatori e dagli agricoltori”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario, che ha già espresso il proprio sostegno alla mobilitazione portata avanti dalle categorie e che ha in città un punto nodale, con il presidio che mette insieme proprio gli autotrasportatori e gli agricoltori. “Sono loro che ci garantiscono i prodotti basilari – continua Alario – la politica europea, quella nazionale e regionale, devono prendere atto delle loro richieste. Il caro carburante così come il caro vita toccano pesantemente tante fasce della popolazione, che non riescono più ad arrivare neanche a metà mese. Si calcola che l'aumento del costo della vita arriva fino al quaranta per cento in più al mese”. Per Alario, “anche la fine della raffinazione nel territorio locale ha agevolato questi processi ed è principalmente il dollaro a farla da padrone”. Il segretario Ugl, infine, invita proprio a individuare soluzioni rapide e concrete, “altrimenti tante famiglie finiranno in povertà assoluta”. Il sindacalista, nelle scorse settimane, si era recato al presidio per avere un confronto con autotrasportatori e agricoltori.

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