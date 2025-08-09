Ufficiale il calendario di serie D, tutti gli impegni del Gela: ieri 1-1 nel test con l'Avola

Ieri pomeriggio, intanto, la seconda amichevole stagionale al “Palazzolo” di Linguaglossa ed al cospetto dell’Avola

Gela. In occasione della prima giornata del campionato di Serie D, il Gela sarà ospite del Savoia, compagine campana tra le favorite per la vittoria del torneo e il conseguente salto di categoria in Lega Pro. Il 14 settembre, invece, l’esordio casalingo del sodalizio biancazzurro, che fronteggerà il Ragusa. Il tanto atteso derby contro l’Acireale si disputerà il 12 ottobre allo stadio “Aci e Galatea”, mentre appena un weekend dopo i gelesi avranno la prima chance di vendicarsi sportivamente dell’Athletic Palermo. Un torneo prestigioso e tutto da vivere per il Gela, che ritrova la Serie D a distanza di sei anni dall’ultima volta e non ha la benché minima intenzione di sfigurare.

Ieri pomeriggio, intanto, la seconda amichevole stagionale al “Palazzolo” di Linguaglossa ed al cospetto dell’Avola. Il risultato, stavolta, non ha sorriso a Sarao e compagni, fermati sul finale dagli avversari sul punteggio di 1-1.

A timbrare il cartellino per primo Dario Maltese, autore di un gran gol su calcio di punizione.

A rispondere all’ex Nissa è stato Franco Figini, che allo scadere ha realizzato il gol del pareggio nel test match.

Mister Cacciola cambia quattro giocatori su undici rispetto all’amichevole con l’Atletico Catania. Tra i pali dal primo minuto, infatti, l’estremo difensore Di Silvestro. In difesa la new entry Cosmano e i riconfermati Sbuttoni, Benassi ed il classe 2006 Martinenko. Chiavi del centrocampo affidate nuovamente all’esperto Dario Maltese, affiancato ancora da Giacomarro ma non da Vincenzi, sostituito da Cangemi. In attacco ancora Aperi e Sarao, accompagnati non da D’Emilio bensì da Gigante. Nella ripresa, al solito, girandola di cambi in modo tale da permettere a mister Cacciola di sperimentare e sbizzarrissi con tutte le alternative a propria disposizione.