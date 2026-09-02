Ue, Tajani “Non escludo tentativi di Mosca di interferire in elezioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto" a Lipsia. "Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi...

A cura di Redazione 02 settembre 2026 13:00

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ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto" a Lipsia. "Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, in Irlanda, dove si trova per la riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue. "Non escludo anche - aggiunge - che possano esserci tentativi da parte della Federazione russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare e questo sarebbe veramente inaccettabile". -foto Ipa Agency- (ITALPRESS).