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Ue, Schlein “Meloni faccia con noi battaglia per rilancio industriale”

ROMA (ITALPRESS) - "Non mi stancherò mai di chiedere a Meloni di fare insieme questa battaglia per il rilancio della manifattura italiana. L'industria è in crisi non solo in Italia, è in crisi anche i...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2026 05:53
Ue, Schlein “Meloni faccia con noi battaglia per rilancio industriale” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Non mi stancherò mai di chiedere a Meloni di fare insieme questa battaglia per il rilancio della manifattura italiana. L'industria è in crisi non solo in Italia, è in crisi anche in Europa ed è per questo che chiediamo un piano industriale europeo che sia coraggioso". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione dell'evento "L'Europa che vogliamo", organizzato dalla delegazione PD al Parlamento europeo.

"L'Europa è sotto attacco, è circondata da aggressività militare e commerciale. Per questo è necessario fare un salto in avanti nell'integrazione e bisogna farlo convintamente - ha sottolineato Schlein -. Bisogna farlo superando l'unanimità, bisogna avere il coraggio di cambiare i trattati. L'Europa è chiamata a una sfida esistenziale, non è romanticismo chiedere una maggiore integrazione e un'Europa sempre più federale, è un atto di realismo. Ma questo passa anche dalla capacità di avere un bilancio adeguato".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 23 giugno 2026

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