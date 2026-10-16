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Ue, Mattarella “Avanti con determinazione sulle riforme”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello del futuro del nostro progetto europeoè tema di estrema attualità, come mostra la realtà dellacongiuntura internazionale, segnata da profonde trasformazionidegli equilibri g...

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 14:30
Ue, Mattarella “Avanti con determinazione sulle riforme” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Quello del futuro del nostro progetto europeo

è tema di estrema attualità, come mostra la realtà della

congiuntura internazionale, segnata da profonde trasformazioni

degli equilibri geopolitici, dal riemergere di conflitti e

tensioni alle frontiere dell Europa. L'Unione Europea si trova

dinanzi a sfide straordinarie che investono la sua sicurezza, la

sua prosperità, la sua capacità di agire con autorevolezza sulla

scena internazionale, con conseguenze rilevanti sulla vita dei

nostri cittadini. Nessun Paese del Continente può pensare a un

futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla

realtà e, ancor più che un'illusione, un atto autolesionista. Dai

dati più recenti dell'Eurobarometro risulta che circa il 90% dei

nostri cittadini chiede una maggiore unità tra gli Stati membri.

L'interesse della generazione di oggi e di quelle future richiede

che si prosegua con determinazione con le riforme interne

necessarie". Così il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, parlando al vertice Arraiolos in Slovenia.

Il capo dello Stato ha poi sottolineato come "l'Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci", oltre alla "necessaria accelerazione del processo

di allargamento, dai Paesi dei Balcani occidentali a Ucraina e

Moldova: Una Unione di ben oltre trenta membri non potrebbe vivere con le attuali modalità di decisione".

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 ottobre 2026

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