Rinnovo concessioni loculi cimiteriali, per le istanze prorogata la scadenza al 15 novembre

La nuova scadenza viene fissata al 15 novembre, al fine di consentire ai cittadini interessati di disporre di ulteriore tempo per verificare la propria posizione, reperire la documentazione necessaria e completare gli adempimenti previsti

Gela. L’amministrazione comunale ha comunicato la proroga di un mese del termine previsto per la presentazione delle richieste di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali nei cimiteri di Caposoprano e Farello. La nuova scadenza viene fissata al 15 novembre, al fine di consentire ai cittadini interessati di disporre di ulteriore tempo per verificare la propria posizione, reperire la documentazione necessaria e completare gli adempimenti previsti. La decisione nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze delle famiglie, considerata la particolare delicatezza della materia, che riguarda i luoghi della memoria e il legame profondo tra i cittadini e i propri cari defunti. L’obiettivo è garantire che la procedura di regolarizzazione delle concessioni si svolga con la necessaria attenzione, favorendo un’informazione chiara e consentendo agli interessati di adempiere agli obblighi richiesti senza inutili difficoltà. La proroga non modifica le altre disposizioni previste dall’avviso comunale, che restano valide, salvo eventuali ulteriori indicazioni dell’Amministrazione. I cittadini sono invitati a rivolgersi agli uffici dei servizi cimiteriali per ottenere informazioni sulla propria posizione e sulle modalità di presentazione delle domande. L’amministrazione comunale ribadisce l’importanza di procedere alla regolarizzazione delle concessioni, con l’obiettivo di assicurare una gestione ordinata, trasparente ed efficiente del patrimonio cimiteriale cittadino, nel rispetto dei cittadini e della memoria dei loro cari.