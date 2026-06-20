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Ucraina, Zelensky “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivolto un appello alla popolazione a prestare la "massima attenzione" agli allarmi aerei perchè la Russia "si sta preparando...

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2026 21:23
Ucraina, Zelensky “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio” -
Italia
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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivolto un appello alla popolazione a prestare la "massima attenzione" agli allarmi aerei perchè la Russia "si sta preparando a lanciare un attacco massiccio". Lo ha detto Zelensky nel suo videomessaggio diffuso sui social.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 20 giugno 2026

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