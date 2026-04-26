Ucraina, Zelensky “La centrale Zaporizhzhia torni sotto il controllo di Kiev”

KIEV (ITALPRESS) - "Durante un incontro con il Direttore Generale dell'AIEA Rafael Grossi, ho sottolineato l'inaccettabilità della formalizzazione e della legittimazione della presenza russa presso la...

KIEV (ITALPRESS) - "Durante un incontro con il Direttore Generale dell'AIEA Rafael Grossi, ho sottolineato l'inaccettabilità della formalizzazione e della legittimazione della presenza russa presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia". Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo discusso - prosegue - della chiusura temporanea di alcune unità della centrale nucleare, della riduzione della loro produzione e delle potenziali conseguenze di queste azioni criminali. Per garantire la sicurezza operativa, la centrale deve essere restituita alla gestione dell'operatore autorizzato e dell'autorità di regolamentazione nucleare ucraina. Abbiamo concordato di proseguire le missioni dell'Aiea per garantire un monitoraggio continuo delle condizioni dell'impianto.

Sono grato a Rafael Grossi e al team dell'Agenzia per la loro visita al nostro paese in occasione del 40º anniversario del disastro di Chernobyl".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).