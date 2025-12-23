Ucraina, Zelensky “Importante che USA ottengano risposta dalla Russia”

Quotidiano di Gela

ROMA (ITALPRESS) - "E' importante che gli Stati Uniti riescano ad avere una risposta da parte della Russia: una reale volontà da parte russa di concentrarsi su qualcosa di diverso dall'aggressione".

23 dicembre 2025 07:40
ROMA (ITALPRESS) - "E' importante che gli Stati Uniti riescano ad avere una risposta da parte della Russia: una reale volontà da parte russa di concentrarsi su qualcosa di diverso dall'aggressione". Lo dice su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

