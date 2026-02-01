Ucraina, Zelensky “Al lavoro per ripristinare le infrastrutture colpite”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche in molte regioni dell'Ucraina. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di...

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare le infrastrutture critiche in molte regioni dell'Ucraina. Solo a gennaio, la Russia ha lanciato contro di noi più di 6.000 droni d'attacco, circa 5.500 bombe aeree guidate e 158 missili di vario tipo. Praticamente tutti questi attacchi hanno preso di mira il settore energetico, le ferrovie e le nostre infrastrutture: tutto ciò che sostiene la vita normale". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Gli attacchi continuano. Nell'ultima settimana, la Russia ha utilizzato più di 980 droni d'attacco, quasi 1.100 bombe aeree guidate e due missili contro l'Ucraina. Stiamo registrando tentativi russi di distruggere la logistica e la connettività tra città e comunità. E' proprio per questo che persiste la necessità di proteggere il cielo. Missili per Patriot, NASAMS, F-16 e altre piattaforme sono necessari ogni singolo giorno. Ringrazio tutti i partner che comprendono questo e ci aiutano" conclude Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).