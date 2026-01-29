Quotidiano di Gela

Ucraina, Trump “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

29 gennaio 2026 17:35
Italia
Italpress
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. E' stato davvero importante". A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del governo alla Casa Bianca, annunciando che Putin "ha accettato".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

