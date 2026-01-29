Ucraina, Trump “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

A cura di Redazione 29 gennaio 2026 17:35

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. E' stato davvero importante". A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del governo alla Casa Bianca, annunciando che Putin "ha accettato". -foto Ipa Agency- (ITALPRESS).