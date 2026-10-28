Ucraina, Trump “Molto presto un incontro tra Putin e Zelensky”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". Ad annunciarlo il presidente deg...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i giornalisti. "Ci sarà un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha sottolineato Trump.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).