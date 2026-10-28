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Ucraina, Trump “Molto presto un incontro tra Putin e Zelensky”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". Ad annunciarlo il presidente deg...

A cura di Redazione Redazione
28 ottobre 2026 10:30
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Ucraina, Trump “Molto presto un incontro tra Putin e Zelensky” -
Italia
Italpress
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i giornalisti. "Ci sarà un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha sottolineato Trump.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 28 ottobre 2026

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