Ucraina, Salvini “Se Trump riuscisse a fermare guerra altro che Nobel…”

ROMA (ITALPRESS) - "Se Trump riuscisse, in passato diedero il Nobel per la pace a Obama senza particolari meriti sul campo, a far cessare questi due conflitti, altro che Nobel per la pace bisognerebbe...

13 agosto 2025 21:10
ROMA (ITALPRESS) - "Se Trump riuscisse, in passato diedero il Nobel per la pace a Obama senza particolari meriti sul campo, a far cessare questi due conflitti, altro che Nobel per la pace bisognerebbe dargli...". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Zona Bianca su Rete4, a proposito delle trattative Usa-Russia sulla pace in Ucraina.

