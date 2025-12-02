Ucraina, Salvini “Mettere fine al conflitto fa bene anche all’economia”

Quotidiano di Gela

ROMA (ITALPRESS) - "Mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina fa bene a chi sta morendo sul campo, fa bene all'economia italiana ed europea, e chi si mette di mezzo per impedire un accordo non fa...

02 dicembre 2025 14:50
ROMA (ITALPRESS) - "Mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina fa bene a chi sta morendo sul campo, fa bene all'economia italiana ed europea, e chi si mette di mezzo per impedire un accordo non fa il bene dell'Europa. Spero che nessuno a Parigi, Londra, Berlino abbia più interesse a continuare il conflitto piuttosto che a farlo finire". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Alis.

