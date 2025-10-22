Quotidiano di Gela

Ucraina, salta il vertice a Budapest. Trump “Non voglio perdere tempo”

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà". Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump i...

A cura di Redazione Redazione
22 ottobre 2025 06:50
Ucraina, salta il vertice a Budapest. Trump “Non voglio perdere tempo” -
Italia
Italpress
Condividi

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà". Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump in merito a un eventuale un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a Budapest sulla guerra in Ucraina.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela