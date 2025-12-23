Il vento spazza via un serbatoio dell'acqua, è finito in strada contro un'auto

Fortunatamente, non c'erano passanti e l'auto era in sosta, senza nessuno a bordo

Gela. Il vento intenso di queste ore ha fatto precipitare in strada, in via Passaniti, un serbatoio per l'acqua. È finito contro un'automobile in sosta, infrangendo il lunotto posteriore. Si è staccato dal tetto di uno stabile. Fortunatamente, non c'erano passanti e l'auto era in sosta, senza nessuno a bordo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della municipale per i rilievi.