Suicidio a Balate, detenuto gelese trentasettenne si è tolto la vita

Di recente era stato arrestato nell'ambito di un'indagine antidroga

Rosario Cauchi
21 dicembre 2025 19:49
Gela
Cronaca
Gela. Si è tolto la vita, ieri, nel carcere di Balate. Si tratta di un detenuto gelese trentasettenne, che di recente era stato arrestato nell'ambito di un'indagine antidroga. E' stato ritrovato ormai privo di vita. Si sarebbe impiccato. Da poco era rientrato nella struttura, dopo un periodo agli arresti domiciliari. I funerali si sono tenuti oggi.

