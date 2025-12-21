Suicidio a Balate, detenuto gelese trentasettenne si è tolto la vita
Di recente era stato arrestato nell'ambito di un'indagine antidroga
A cura di Rosario Cauchi
Gela. Si è tolto la vita, ieri, nel carcere di Balate. Si tratta di un detenuto gelese trentasettenne, che di recente era stato arrestato nell'ambito di un'indagine antidroga. E' stato ritrovato ormai privo di vita. Si sarebbe impiccato. Da poco era rientrato nella struttura, dopo un periodo agli arresti domiciliari. I funerali si sono tenuti oggi.