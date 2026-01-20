Ucraina, Parlamento Ue accelera l’approvazione del prestito da 90 miliardi

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Parlamento Europeo ha approvato, per alzata di mano, la richiesta di accelerare l'iter legislativo relativo a un pacchetto finanziario dell'UE a sostegno dell'Ucr...

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Parlamento Europeo ha approvato, per alzata di mano, la richiesta di accelerare l'iter legislativo relativo a un pacchetto finanziario dell'UE a sostegno dell'Ucraina. La proposta prevede l'introduzione di un prestito UE da 90 miliardi di euro, finanziato tramite emissione di debito comune sui mercati dei capitali e garantito dal cosiddetto "margine di manovra" (headroom) del bilancio dell'UE.

Se adottato, questo nuovo strumento consentirebbe di fornire assistenza militare e sostegno al bilancio generale del governo di Kyiv, nonchè di rafforzare l'industria della difesa ucraina e favorire l'integrazione dell'Ucraina nella base industriale e tecnologica di difesa europea.

Parallelamente, gli eurodeputati hanno deciso di accelerare anche l'esame di una proposta complementare di modifica dello Strumento per l'Ucraina (Ukraine Facility), che sarà anch'essa votata alla sessione di febbraio.

Infine, il Parlamento Europeo ha approvato la procedura d'urgenza sulla decisione del Consiglio di applicare la procedura di cooperazione rafforzata al prestito, che consentirebbe a 24 Stati membri (i 27 con l'esclusione di Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia) di concedere all'Ucraina il prestito sopra menzionato. Quest'ultima proposta sarà sottoposta al voto finale del Parlamento domani alle 12.30.

Il prestito dovrà ora essere concordato tra Parlamento e Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, prima di poter essere approvato in via definitiva.

