Ucraina, Meloni “L’Unione Europea parli con una voce sola”

ROMA (ITALPRESS) - "Alla luce dei più recenti sviluppi, sono costretta a tornare su un tema che ho più volte sollevato inConsiglio Europeo. Mi riferisco alla necessità, per l'Europa, di parlare con un...

ROMA (ITALPRESS) - "Alla luce dei più recenti sviluppi, sono costretta a tornare su un tema che ho più volte sollevato in

Consiglio Europeo. Mi riferisco alla necessità, per l'Europa, di parlare con una sola voce sulla questione ucraina. Necessità ormai improcrastinabile". Così il premier Giorgia Meloni in una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

"Consentimi, al riguardo, di ripercorrere solo quanto accaduto nell'ultimo mese - spiega Meloni -. A Miami un incontro "informale" tra i Consiglieri per la sicurezza nazionale di alcuni Stati europei, Ucraina, e rappresentanti NATO e UE è stato confermato solo successivamente, da fonti statunitensi. Poi ci siamo riuniti a Oslo. Pochi giorni dopo, a Helsinki, durante la sessione del Consiglio Nordico, il Presidente Stubb e il Primo Ministro Store hanno sospeso i lavori per una telefonata "a titolo nazionale" con il Presidente russo Putin. Immediatamente dopo è stata convocata per il 19 novembre, a Berlino, una riunione della Coalizione dei Volenterosi, che riunisce 37 Stati. Ma, una settimana prima, cioè il 12 novembre - a margine della riunione della Comunità Politica Europea - siamo stati convocati a una riunione del cosiddetto "formato Berlino", che ha una composizione ancora diversa da tutte le altre che ho citato. Come se non bastasse, apprendo che in questi giorni hanno luogo riunioni di livello tecnico a Bruxelles, e che è prevista una non meglio precisata presenza europea ai colloqui previsti ad Abu Dhabi tra ucraini e russi con la mediazione americana".

"E, nel frattempo, ci saremo visti al Consiglio Europeo informale di Dublino. Ho rimesso in fila gli esempi solo dell'ultimo mese perchè penso che spieghino più di qualsiasi parola quanto tutto questo ci stia rendendo poco credibili nella gestione di uno dei dossier più complicati con i quali le nostre Nazioni si confrontano - sottolinea il presidente del Consiglio -. E sono convinta che tutti ci rendiamo conto di come, dando l'immagine di un'Europa che va in ordine sparso, non facciamo altro che l'interesse di chi vuole che questa guerra continui. E penso che sia inaccettabile, atteso che in gioco ci sono vite umane e il futuro della nostra sicurezza. Metto nero su bianco queste parole, Antonio, perchè voglio che rimanga agli atti che non mi presto a questa dinamica, nè intendo restare a guardare mentre si consuma. Allo stesso tempo, voglio sgombrare il campo da qualsiasi equivoco: non sto chiedendo un posto per l'Italia in questo o in quel formato. Tutt'altro: se può rendere la mia richiesta più credibile, sono pronta a dire che non chiedo questo ruolo nè per me nè per l'Italia".

"Quando abbiamo potuto, non abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo, e non lo faremo domani. Ma non siamo disposti ad accettare che si negozino, in assenza di un mandato, impegni che anche la nostra Nazione sarà poi chiamata ad assumere. Inoltre, il risultato ci sta molto più a cuore del formato, e perchè l'Europa possa ambire a determinarlo deve parlare con una voce sola, e autorevole - scrive ancora Meloni nella lettera a Costa -. Quello che continuo a chiedere è che si decida una volta per tutte chi siede al tavolo negoziale in rappresentanza dell'Unione Europea, e con quale mandato. Perchè procedere in ordine sparso, con iniziative che si rincorrono e si accavallano non ci aiuterà, nè con i nostri partner, nè con chi dobbiamo convincere a

fermare un'aggressione insensata. Pertanto, Antonio, chiedo formalmente che nel prossimo Consiglio Europeo informale di Dublino la questione venga discussa, affinchè il Consiglio Europeo di dicembre sia in grado di formalizzare una decisione sul punto, anche dopo un raccordo con Regno Unito, Norvegia e gli altri partner europei interessati. In caso contrario, temo che rischiamo di condannare l'Europa all'irrilevanza nel processo negoziale. Confido che metterai la questione tra le tue priorità e sai che potrai sempre contare sul mio sostegno".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).