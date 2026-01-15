Ucraina, il Senato approva la risoluzione della maggioranza sul sostegno a Kiev
A cura di Redazione
15 gennaio 2026 16:45
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato ha approvato, per alzata di mano, la risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alla proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina. Le altre 5 risoluzioni, presentate dalle opposizioni sono risultate invece precluse.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
