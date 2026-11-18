Ucraina, dalla Commissione Ue proposte per un nuovo prestito da 45 mld nel 2027

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto di proposte legislative per fornire fino a 45 miliardi di euro di sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina nel...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto di proposte legislative per fornire fino a 45 miliardi di euro di sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina nel 2027. L'obiettivo è contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamento stimato in 70 miliardi per il prossimo anno.

Le proposte si aggiungono al prestito europeo da 90 miliardi per il 2026 e il 2027 e ribadiscono l'impegno dell'Unione a fianco di Kiev. «L'Europa continuerà a garantire il massimo sostegno all'Ucraina e la massima pressione sulla Russia», ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Per il 2026 le esigenze dell'Ucraina sono coperte. Oggi proponiamo altri 45 miliardi per coprire due terzi del suo fabbisogno per il 2027», ha aggiunto, assicurando il sostegno «per tutto il tempo necessario» a ottenere una pace giusta e duratura.

Il sostegno assumerà la forma di un prestito a rivalsa limitata: Kiev dovrà restituire il capitale solo quando riceverà i risarcimenti dalla Russia. Fino a 25 miliardi saranno destinati all'assistenza militare e fino a 20 miliardi al sostegno al bilancio, quest'ultimo subordinato a riforme, in particolare in materia di stato di diritto e lotta alla corruzione. Il prestito sarà finanziato con emissioni di debito sui mercati dei capitali e garantito dal margine di manovra del bilancio dell'Ue.

Il pacchetto comprende uno strumento per il sostegno coordinato all'Ucraina, una modifica del regolamento sul quadro finanziario pluriennale per consentire la garanzia del bilancio Ue, e modifiche all'Ucraina Facility e al meccanismo di cooperazione sui prestiti all'Ucraina per incentivare il contributo dei partner internazionali.

Come nel 2026, l'Ue punta a coprire circa due terzi delle necessità urgenti di Kiev, mentre il resto dovrà arrivare dai partner. La Commissione propone di estendere l'uso dei futuri extraprofitti generati dagli asset sovrani russi immobilizzati: una volta ripagati i precedenti prestiti garantiti dal G7, tali entrate potranno contribuire al rimborso dei nuovi prestiti, compreso quello da 45 miliardi e quello da 90 miliardi già esistente, senza modificare il principio per cui l'Ucraina restituirà il capitale solo dopo aver ricevuto le riparazioni russe.

Viene inoltre introdotto un meccanismo che consente fino a 5 miliardi di prestiti Ue aggiuntivi tramite l'Ukraine Facility, interamente coperti da garanzie di Paesi terzi con rating AAA/Aaa.

L'Unione ribadisce che "Mosca deve rispondere dei danni causati dall'aggressione" e si riserva "il diritto di utilizzare gli asset russi immobilizzati per rimborsare i prestiti, nel pieno rispetto del diritto europeo e internazionale".

Le proposte saranno ora esaminate da Parlamento europeo e Consiglio. La Commissione lavorerà con i co-legislatori e gli Stati membri "per assicurare a Kiev un sostegno tempestivo e prevedibile nel 2027".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).