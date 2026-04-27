Ucciso e avvolto in un lenzuolo nel Catanese, indaga la Procura

Macabro ritrovamento nelle campagne di Castiglione di Sicilia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo

CATANIA (ITALPRESS) – Macabro ritrovamento nelle campagne di Castiglione di Sicilia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La vittima è un uomo di 66 anni, residente a Taormina. Il cadavere, scoperto da un passante che ha lanciato l’allarme, era avvolto in un lenzuolo e in sacchi di plastica, con evidenti ferite da arma da taglio al volto e all’addome.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Randazzo, con il supporto della Scientifica, per i rilievi del caso. Poco distante, nel territorio di Taormina, è stata rinvenuta anche l’auto dell’uomo, completamente distrutta dalle fiamme. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).