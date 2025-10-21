Uccisa dal convivente, funerale per Veronica Abaza: "Quanto accaduto è inaccettabile"

Nella casa del commiato di vico Boccaccio, la figlia della donna e pochi conoscenti della comunità romena hanno dato l'ultimo saluto alla sessantaquattrenne, che per anni, secondo pm e carabinieri, avrebbe subito violenze senza mai denuciarle

Gela. Si sono tenuti questa mattina, con rito ortodosso, i funerali della sessantaquattrenne Veronica Abaza, uccisa a settembre in un'abitazione di via Amendola. Per la procura, si è trattato di un cruento femminicidio, per il quale la custodia cautelare in carcere è stata imposta al convivente quarantenne Lucian Stan. Nella casa del commiato di vico Boccaccio, la figlia della donna e pochi conoscenti della comunità romena hanno dato l'ultimo saluto alla sessantaquattrenne, che per anni, secondo pm e carabinieri, avrebbe subito violenze da Stan senza mai denuciarle. "È inaccettabile che nel 2025, quando si parla di sicurezza, succedano queste cose. Non è ammissibile", ha detto a conclusione della cerimonia funebre, padre Nicolai che ha officiato. Il feretro è stato trasferito nel cimitero di Farello per la sepoltura. L'amministrazione comunale si è fatta carico delle spese.

In foto un momento della cerimonia funebre