"Cantieri in linea con i programmi", Di Dio: "Con i civici c'è sempre stato un rapporto, priorità al lavoro avviato"

Gela. Erano priorità programmatiche, indipendentemente dai vincoli del dissesto. I cantieri finanziati con il sistema del Pnrr sono partiti e sono ricompresi, per la quasi totalità, nell'elenco di “Qualità abitare”. Il settore lavori pubblici e quello che si occupa della governance Pnrr, in questi mesi hanno rafforzato l'attività, seppur con la presenza di risorse umane al minimo. Sono stati aperti cantieri attesi da anni come quelli per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, con stanziamenti di “Rigenerazione urbana”, per l'Orto Pasqualello, Montelungo e per l'ex orto Fontanelle e nella lista ce ne sono ancora, compresi quelli per la riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo e dell'area dell'ex scalo ferroviario. “I cantieri avviati con fondi Pnrr stanno marciando al passo – dice l'assessore al ramo Luigi Di Dio – abbiamo inoltre consegnato i lavori per l'asilo di via Albinoni e a breve provvederemo con l'appalto del cavalcavia di Settefarine. Sono gli unici che devono ancora partire”. Le scadenze, chiaramente, non possono attendere. Sul fronte Ue, già si discute di una proroga per la conclusione. “Sappiamo che se ne parla – precisa Di Dio – ma stiamo con le scadenze per ora ufficiali, ovvero marzo 2026 per le infrastrutture e giugno 2026 per gli impianti sportivi”. Il sindaco Di Stefano, come abbiamo più volte ricordato, ha voluto dare precedenza massima all'azione amministrativa, rinviando a un successivo step ogni valutazione politica, tra le file della sua maggioranza. Se l'occhio va alla giunta, proprio Di Dio e il suo lavoro sembrano trovare porte aperte anzitutto sotto insegne civiche. Il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Davide Sincero, tra i più vicini al sindaco, non ha nascosto l'apprezzamento per gli interventi finalizzati dal settore lavori pubblici, retto da Di Dio. Lo ha definito “un assessore intoccabile”, sulla scia di quanto fatto. “Il rapporto con i civici, c'è sempre stato – commenta Di Dio – devo dire che tutti gli assessori si impegnano al massimo, senza mai risparmiarsi e in situazioni molto difficili. Probabilmente, il fatto che la presenza di tanti cantieri si noti parecchio in questo periodo, fa apparire ancor più rilevante quanto fatto. Ripeto, è il momento di lavorare senza sosta, indipendentemente dagli aspetti politici”. Il feeling con i civici c'era già durante il periodo della giunta Greco. Di Dio è il riferimento locale del gruppo di “Azione” ma non mancano tanti punti in comune con “Una Buona Idea” e con chi ha fatto da supporter, fin dall'inizio, al “modello Gela”.