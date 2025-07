"Tutti i cantieri di "Qualità abitare" avviati, con poco personale andiamo avanti", Di Dio: "Giunta? Nessuno è indispensabile"

Al netto dei cantieri partiti e dei finanziamenti salvaguardati, il rapporto politico tra Di Dio, esponente di Azione, e il sindaco Di Stefano, pare decisamente solido

Gela. Il programma di lavori “Qualità abitare”, con il recente avvio del cantiere di riqualificazione nell'area di Settefarine, è stato completato per intero. Ogni appalto ha visto la luce, con interventi avviati e attualmente in corso. Sono tutti coperti da stanziamenti Pnrr e si aggiungono alle opere in essere garantite da “Rigenerazione urbana”, in primis il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia e la riqualificazione di un quadrante della zona di Montelungo. “Sono tutti interventi che erano nel nostro cronoprogramma e sono diventati cantieri per milioni di euro – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio che sta seguendo personalmente ogni capitolo di questi programmi di finanziamento – non era facile, soprattutto perché ci troviamo a fronteggiare una situazione degli uffici assai complessa. Abbiamo poco personale e pochissimi rup. Nonostante tutto, stiamo tenendo e riusciamo ad adempiere a compiti complessi. Non ci sono solo i progetti ma c'è inoltre tutto quello che ruota intorno e le fasi successive. Riteniamo di poter rispettare le scadenze, senza perdere nulla di ciò che l'ente ha ottenuto in questi anni”. Di Dio, già da consigliere comunale, durante il periodo dell'amministrazione Greco, iniziò a monitorare i programmi di finanziamento, attraverso l'allora assessore Caruso, suo riferimento politico. Nella giunta Di Stefano ha ottenuto la delicata delega ai lavori pubblici, con procedure che andavano chiuse prima possibile. Oltre al capitolo “Qualità abitare”, in questo periodo, ci sono ulteriori decreti che arrivano dalla Regione, ai quali bisognerà dare seguito. A breve partiranno i lavori per la scuola dell'infanzia “Albinoni” e da Palermo si attendono buone nuove per l'istituto “Solito”, mentre il relativo decreto è stato rilasciato per il polo dell'infanzia della scuola “Pirandello”. Al netto dei cantieri partiti e dei finanziamenti salvaguardati, il rapporto politico tra Di Dio, esponente di Azione, e il sindaco Di Stefano, pare decisamente solido. L'assessore non si sbilancia troppo quando si tratta dell'aspetto puramente politico. “Mi limito a fare il mio lavoro – conclude – sapevamo che la situazione non sarebbe stata facile, aggravata dal dissesto. Però, fino a quando ci sarà la fiducia nei miei confronti da parte del sindaco e della maggioranza, andrò avanti. Sono sempre stato convinto che tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile”.