La città Turismo e strutture ricettive, nasce l'associazione "Host Gela"

Mette insieme operatori del settore ricettivo e di quello turistico

Gela. In città nasce l'associazione "Host Gela" che mette insieme operatori del settore ricettivo e di quello turistico. "Lavorerà attivamente per promuovere il territorio, facilitare lo scambio di informazioni tra i gestori e sviluppare strategie di marketing territoriale in grado di attrarre nuovi flussi turistici. Il comitato di coordinamento permanente sarà presieduta dal vicepresidente Ascom Rocco Pardo e composto da Rita Greca, Gaetano Gatto, Francesco Giudice e Antonio Ferrigno", si legge in una nota. La decisione di dar vita all'associazione è stata formalizzata nel corso di un incontro tenuto in seno al gruppo locale Confcommercio Ascom, con la partecipazione dei vertici anche dell'ambito di Catania. All'incontro ha preso parte l'amministrazione comunale, con l'assessore Peppe Di Cristina.