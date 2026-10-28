Lavoro Gela, quattro lavoratrici della Nettuno assunte a tempo indeterminato

Filcams Cgil Caltanissetta: quattro lavoratrici impiegate nelle pulizie dei siti Eni di Gela, passano a tempo indeterminato.

Gela - Quattro lavoratrici della Nettuno Multiservizi, impiegate nelle pulizie e nella sanificazione dei siti Eni di Gela, passano a tempo indeterminato. Lo annuncia la Filcams Cgil Caltanissetta, al termine di una lunga trattativa con l’azienda e con il suo amministratore delegato, Alessandro Destefano.

Il risultato, spiega il sindacato, arriva dopo il cambio appalto di febbraio 2023, quando la Nettuno è subentrata a Nuova Idea e Giacchino coinvolgendo oltre trenta addetti. In quella fase era stata garantita la clausola sociale prevista dal contratto nazionale Multiservizi, a tutela dei posti di lavoro.

Da allora, sottolineano il segretario generale della Filcams Cgil Caltanissetta, Antonio Gianluca Pulici, e Nuccio Corallo per la Cgil Caltanissetta, il confronto con l’azienda ha portato a più di dieci stabilizzazioni e a oltre trenta aumenti di orario. Il sindacato assicura che continuerà a seguire il settore Multiservizi, per far rispettare i diritti previsti dai contratti e creare nuove opportunità di lavoro stabile.