Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina”
A cura di Redazione
15 dicembre 2025 21:10
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo vicini come non lo siamo mai stati" alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, dopo avere sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei: "Abbiamo avuto una buona conversazione". "Le cose stanno apparentemente andando bene", ha sottolineato parlando nello Studio Ovale.
