Quotidiano di Gela

Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo vicini come non lo siamo mai stati" alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, dopo avere sentito il presidente ucrai...

A cura di Redazione Redazione
15 dicembre 2025 21:10
Trump “Vicini come non mai a fine della guerra in Ucraina” -
Italia
Italpress
Condividi

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo vicini come non lo siamo mai stati" alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, dopo avere sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei: "Abbiamo avuto una buona conversazione". "Le cose stanno apparentemente andando bene", ha sottolineato parlando nello Studio Ovale.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela