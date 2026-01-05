Consolidamento terre armate e area costone, aggiudicate entrambe le gare per i lavori

In questo modo, dai prossimi mesi si procederà in aree da sempre fortemente a rischio cedimento

Gela. L'ammontare complessivo supera i tre milioni di euro, con fondi che sulla base della progettazione prodotta dagli uffici comunali sono stati stanziati dalla Regione. Proprio nei giorni finali del 2025, sono state aggiudicate le due gare, attraverso l'Urega provinciale, destinate ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle terre armate del costone tra via Borsellino e il lungomare Federico II di Svevia e della zona a monte. Gli uffici del settore municipale lavori pubblici hanno completato tutti i necessari adempimenti e aggiudicare gli appalti entro la fine del 2025 evita possibili risvolti sfavorevoli o potenziali tagli dei finanziamenti. L'assessore Luigi Di Dio e lo staff del settore lavori pubblici, come fatto già con i cantieri in corso in città, pure sulle procedure per gli interventi lungo il costone hanno concentrato le poche risorse di personale a disposizione, pur di non rinunciare a stanziamenti importanti. In questo modo, dai prossimi mesi si procederà in aree da sempre fortemente a rischio cedimento. Un'attività che è stata condivisa dal settore con il sindaco Terenziano Di Stefano, costantemente aggiornato sull'evolversi dei procedimenti. Nelle prossime settimane, invece, si dovrebbe passare alla gara per appaltare i lavori, anche in questo caso già finanziati, della scuola “Solito”, chiusa da diversi anni, a causa di un cedimento interno. Il consolidamento delle terre armate prevede la realizzazione di 180 metri complessivi di paratia e l’eliminazione delle gabbionate di valle e di una porzione di muro in pietra. Tra gli altri interventi progettuali, un sistema di drenaggio delle acque piovane e di falda ricadenti sul costone, da convogliare nella stazione di sollevamento dei reflui fognari posta immediatamente ad est dell’area di intervento. Per quanto concerne il consolidamento della zona a monte di via Borsellino, il progetto ricomprende soprattutto la realizzazione di una cortina di pali trivellati.