Indagine su furti in ospedale, aperto dibattimento per uno dei coinvolti

La vicenda verrà verificata nell'istruttoria

Gela. L'inchiesta risale a diversi anni fa e venne sviluppata in più tronconi, fino a quello che ha poi condotto a contestazioni anche in capo a dipendenti di Asp, poi comunque ridimensionate nel corso del procedimento. L'indagine su furti all'interno dell'ospedale “Vittorio Emanuele” ebbe un primo prologo con i carabinieri che eseguirono misure restrittive nei confronti di allora dipendenti di una società esterna, impegnata nei servizi nel nosocomio di Caposoprano. Per Salvatore Riccelli, nelle scorse settimane, è stato aperto il dibattimento, davanti al giudice Eva Nicastro. Non sono state accolte le eccezioni preliminari della difesa, con il legale Giuseppe Cascino, concentrate sulle condizioni di procedibilità. La vicenda verrà verificata nell'istruttoria. Asp è parte civile (rappresentata dal legale Patrizia Comandatore), come in altri tronconi processuali scaturiti dalla stessa inchiesta.