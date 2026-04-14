Trump, Tajani “Meloni difende l’interesse dell’Italia”
ROMA (ITALPRESS) - "Il presidente del Consiglio con il governodifendono e difenderanno sempre e soltanto l'interessedell'Italia". Lo ha scritto il vicepremier e ministro degliesteri, Antonio Tajani, s...
ROMA (ITALPRESS) - "Il presidente del Consiglio con il governo
difendono e difenderanno sempre e soltanto l'interesse
dell'Italia". Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli
esteri, Antonio Tajani, su X, commentando le affermazioni del
presidente Usa Donald Trump rese al Corriere della Sera sul
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Noi siamo e rimaniamo
sinceri sostenitori dell'unità dell'Occidente e solidi alleati
degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà,
rispetto e franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò che
pensiamo perchè questo fanno le persone serie. Fino a oggi il
presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona
coraggiosa. Non si sbagliava perchè è una donna che non rinuncia
mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l'interesse dell'Italia", ha scritto Tajani su X.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).