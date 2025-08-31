Trump “Serve identificazione elettori, stop voto per corrispondenza”

Quotidiano di Gela

31 agosto 2025 07:35
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per richiedere l'identificazione degli elettori a ogni elettore. "L'identificazione degli elettori deve essere parte integrante di ogni singolo voto. nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!!", ha dichiarato Trump su Truth Social. "Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari lontani", ha aggiunto.

