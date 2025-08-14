Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Domani mi interessa preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere a breve. Vorrei fosse sempre in Alaska, perchè è molto più facile". Domani "sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti e capiremo, al massimo nei primi minuti, se l'incontro sarà positivo o negativo. Se sarà negativo finirà molto in fretta, se positivo avremo la pace nel prossimo futuro". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti allo Studio Ovale alla vigilia del vertice con il presidente russo Vladimir Putin. "Penso che l'incontro di domani con il presidente Putin andrà bene. Ma l'incontro più importante sarà il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei. Vedremo cosa succederà, sarà molto importante per la Russia e per noi. Credo che il presidente Putin voglia la pace", ha aggiunto. "Se non fossi stato presidente, Putin avrebbe conquistato tutta l'Ucraina, ma sono io il presidente e non scherzerà con me", ha poi sottolineato. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency-