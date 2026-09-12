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Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) - "Non voglio creare problemi" ma "mi piacerebbe molto vedere" l'Irlanda "unificata". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dubl...

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2026 14:00
Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata” -
Italia
Italpress
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DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) - "Non voglio creare problemi" ma "mi piacerebbe molto vedere" l'Irlanda "unificata". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. Sarebbe un "grande successo per tutti" se ci fosse l'unificazione, ha aggiunto, "succederà prima o poi". Il Regno Unito "avrà qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, ma penso che sarebbe una cosa fantastica. Come può essere una cosa negativa?", ha concluso Trump.

(ITALPRESS).

- Foto: Ipa Agency -

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Verificato il: 12 settembre 2026

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