Trump “Meloni vuole tornare amica per far risalire i suoi consensi, no grazie”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La premier italiana Giorgia Meloni mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con lei durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è scar...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La premier italiana Giorgia Meloni mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con lei durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è scarsa, forse perchè ha rifiutato l'offerta degli Stati Uniti d'America, un Paese che ama e protegge veramente l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare (ma lo ha fatto anche la NATO, del resto!). Non ci ha nemmeno permesso di usare le piste di atterraggio italiane, un enorme inconveniente logistico, e questo nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla protezione dell'Italia e di altri cosiddetti alleati della NATO". Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti, vuole tornare ad essere amica per "aumentare i suoi consensi". No grazie!!!", conclude Trump.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).