Trump “Macron sulla Palestina? Quello che dice non conta”

WASHINGTON (ITALPRESS) - La decisione della Francia di riconoscere uno Stato palestinese non avrà alcun effetto sul conflitto in Medio Oriente. Ne è convinto il presidente statunitense Donald Trum, co...

A cura di Redazione 25 luglio 2025 17:25

Condividi